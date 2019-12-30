Экономика
Газета.RuС банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.
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Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Хоккей
Хоккеиста Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за драку в матче НХЛ
Российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин оштрафован на максимально возможную сумму за драку на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В Ростовской области нашли два новых вида мышей
Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Энергетика
На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Авто
Кроссовер Kia XCeed сертифицировали для России
Кросс-хэтчбек Kia XCeed сертифицирован в России, поскольку он получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж
Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
На Украине отменили депутатскую неприкосновенность
На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Спорт
Александр Большунов финишировал третьим в гонке «Тур де Ски»
Этап многодневки развернулся в итальянском Тоблахе.
Финансы
За 2019 год курс рубля к доллару вырос более чем на 10%
В 2019 году курс рубля к доллару США вырос более чем на 10%, с 69,88 рубля за $1 в конце 2018 года до 62,02 рубля за $1 в конце уходящего года.
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Футбол
«Надо усерднее работать, лучше играть и молиться». Гвардиола — о чемпионской гонке с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал турнирное положение команд в английской премьер-лиге, а также рассказал, что необходимо сделать «горожанам», чтобы побороться за титул чемпионов.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.