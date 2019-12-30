С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.

с чего всё началось

С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

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