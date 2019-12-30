Экономика
КоммерсантъЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. С ее помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефона. Банк России будет брать комиссию в размере от 5 коп. до 3 руб.
Читать в источнике
Оценить1517
с чего всё началось
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.Газета.Ru30.12.19 в 09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Спорт
Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Происшествия
Двухлетний мальчик пропал в Амурской области
Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Общество
В Москве и Московской области ожидается похолодание
Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Здоровье
«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?
Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
Общество
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Политика
Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Здоровье
Откуда берется похмелье и как его избежать
В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения, передает РИА Новости.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Общество
Ведущий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении
Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».