Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБанки начнут брать комиссию за переводы по номеру телефона

Центральный банк России начнет взимать комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей, а значит уже с 1 января 2020-го платежи по номеру телефона могут стать платными.
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