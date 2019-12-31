Экономика
Комсомольская правдаБанки начнут брать комиссию за переводы по номеру телефона
Центральный банк России начнет взимать комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей, а значит уже с 1 января 2020-го платежи по номеру телефона могут стать платными.
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ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Комсомольская правдавчера в 00:01
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