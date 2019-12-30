Экономика
РИА НовостиС банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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Общество
Волгоградцы не смогут выгуливать опасных собак без намордника
Исключением является огороженная территория, принадлежащая владельцу, по которой пес может свободно бегать.
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
Здоровье
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Политика
США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство
США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Экономика
Чипы для карт «Мир» станут российского производства
Резидент особой экономической зоны с 2020 года запустит массовое производство отечественных чипов для платежной системы «Мир».
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
1 января повысятся цены на водку и коньяк
Увеличатся и минимальные цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка.
Футбол
«Челси» сделал запрос по Вернеру
По информации источника, "синие" отправили запрос немецкому клубу, чтобы узнать точную сумму отступных, прописанную в новом контракте 23-летнего футболиста.
Общество
Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
РПЦ рассказала, к чему приведёт принятие в Черногории закона о церквях
К изъятием храмов у канонической Церкви и массовым нарушениям прав верующих грозит закон о свободе вероисповеданий, который приняли в Черногории.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Политика
Россия стала председателем БРИКС
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Политика
Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Более 55 тысячи жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году, говорится в Новогоднем заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Кино
Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители
Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.