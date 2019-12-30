Экономика

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Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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ЦБ начал брать комиссию с банков за Систему быстрых платежей

Коммерсантъ01:21

ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правда00:01

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05

Ограничение долга перед МФО и другие изменения 2020 года

Саминвесторвчера в 05:18

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ru30.12.19 в 09:52

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАССвчера в 16:33
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Общество

Волгоградцы не смогут выгуливать опасных собак без намордника

Исключением является огороженная территория, принадлежащая владельцу, по которой пес может свободно бегать.
Волгоградская правда 00:37
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Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
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РИА Новости вчера в 17:19
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РИА Новости 30.12.19 в 23:30
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Известия вчера в 20:24
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РБК вчера в 22:20
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StarHit.ru вчера в 18:00
Общество

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Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Экономика

Чипы для карт «Мир» станут российского производства

Резидент особой экономической зоны с 2020 года запустит массовое производство отечественных чипов для платежной системы «Мир».
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
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Увеличатся и минимальные цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка.
Chaikovskie.ru 30.12.19 в 05:19
Футбол

«Челси» сделал запрос по Вернеру

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Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 12:17
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Ореанда-Новости 30.12.19 в 02:54
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.12.19 в 04:06
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
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В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
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В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
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Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
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Кино

Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители

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CyberSport.ru 30.12.19 в 02:54
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
ТАСС вчера в 12:24
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета вчера в 06:33
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