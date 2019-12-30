Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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