Экономика
РИА НовостиС банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал
Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»
С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
Политика
Рогозин пообещал повысить зарплату строителям космодрома Восточный
Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Авто
В Германии показали пикап BMW X7
Компания BMW представила концептуальный пикап, созданный на базе флагманского внедорожника марки BMW X7.
Политика
Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
Хоккей
Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли
К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Политика
Помпео посетит Казахстан 5 января
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан с визитом 5 января.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Общество
Режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России
Новый налоговый режим для самозанятых, который в прошлом году действовал в четырех пилотных регионах, с 1 января 2020 года начинает действовать еще в 19 субъектах России.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Происшествия
Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.
Футбол