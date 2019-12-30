Экономика

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Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правда00:01

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 21:39

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

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Саминвесторвчера в 05:18

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URA.Ru30.12.19 в 10:21

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ru30.12.19 в 09:52

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05
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