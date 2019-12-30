Экономика

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Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

URA.Ru30.12.19 в 10:21

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русскомвчера в 20:57

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 21:39

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ru30.12.19 в 09:52

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44
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