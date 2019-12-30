Экономика
РИА НовостиС банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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Космос
Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»
Политика
Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»
США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Политика
Рогозин пообещал повысить зарплату строителям космодрома Восточный
Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Общество
В Австралии из-за пожаров погибли два человека
Два человека погибли, пять пропали без вести в результате пожаров в Австралии.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Армия и оружие
Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»
Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Политика
Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
Политика
Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал
Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Экономика
Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров
Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров.
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.