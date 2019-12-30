Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.

Экономика Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.

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Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.