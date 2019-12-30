Экономика

РИА НовостиРИА НовостиС банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 21:39

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05

Ограничение долга перед МФО и другие изменения 2020 года

Саминвесторвчера в 05:18

Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

URA.Ru30.12.19 в 10:21

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ru30.12.19 в 09:52

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

RT на русскомвчера в 20:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Политика

Россия начинает председательство в БРИКС

C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 23:17
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.
РИА Новости вчера в 17:14
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия 30.12.19 в 22:19
Политика

Трамп заявил о нежелании войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Известия вчера в 21:55
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru вчера в 09:46
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия вчера в 20:50
Общество

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 22:14
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента

Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
RuNews24.ru вчера в 05:26
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Музыка

Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости вчера в 17:53
Футбол

Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»

Donday.ru вчера в 01:56
Транспорт

Парковка в Москве стала бесплатной на период новогодних каникул

РИАМО вчера в 16:05
Политика

В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Lenta.ru вчера в 21:26
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Энергетика

Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай

Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.
REGNUM вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru 30.12.19 в 10:03
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru 30.12.19 в 09:25
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Политика

Вассерман сделал прогноз на 2020 год

Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Известия вчера в 06:40
Армия и оружие

Анонсирована разработка новых видов вооружений для истребителя Су-57

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что планируется создание новых видов вооружения для нового российского истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение 30.12.19 в 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное