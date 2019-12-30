Экономика
РИА НовостиС банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков. Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
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Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Политика
Россия начинает председательство в БРИКС
C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.
Армия и оружие
Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим
Политика
Трамп заявил о нежелании войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Общество
Покупать в интернете за границей стало сложнее
Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента
Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»
Транспорт
Парковка в Москве стала бесплатной на период новогодних каникул
Политика
В Совете Безопасности ООН сменились пять государств
В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Энергетика
Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай
Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Футбол
Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)
Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Политика
Вассерман сделал прогноз на 2020 год
Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Армия и оружие
Анонсирована разработка новых видов вооружений для истребителя Су-57
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что планируется создание новых видов вооружения для нового российского истребителя пятого поколения Су-57.