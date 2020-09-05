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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Лефортовский суд Москвы взыскал более 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. Этой сумме равняется его задолженность по кредиту перед одним из банков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолец08:41
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.ру07:45
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известия08:06
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Весна07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москва07:56
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ru08:40
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАСС07:27

Чиновники задним числом отменили коронавирусные выплаты врачам в Пермском крае

Переболевшие COVID-19 врачи из пермских больниц, не перепрофилированных в лечебницы для коронавирусных пациентов, не получат единовременные выплаты, обещанные чиновниками за заражение новым вирусом.В начале апреля региональное правительство постановило единовременно выплатить медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, 50 окладов, а членам семей умерших медиков - 100 окладов.
Чиновники задним числом отменили коронавирусные выплаты врачам в Пермском крае
Вечерняя Казань03:11

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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