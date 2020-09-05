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BFM.ru
BFM.ru

С бывшего депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского Лефортовский суд Москвы взыскал более восьми миллиардов рублей по кредиту перед банком «Траст», передает ТАСС. Также он должен оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолец08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ru08:40
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.ру07:45
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москва07:56
BFM.ru

С бывшего депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

BFM.ru07:51
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Весна07:59
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАСС07:27

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Интерфакс08:32
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Epic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App Store

Фото: Alex Castro / The Verge Несмотря на то, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 28 сентября, Epic пытается убедить судью Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) выписать предписание, обязывающее Apple вернуть Fortnite в свой магазин, по крайней мере, до конца разбирательств.
3DNews07:53
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Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Lenta.ru07:06
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Российский МиГ-41 сможет эффективно выполнять задачи в ближнем космосе

Новый российский истребитель МиГ-41 сможет эффективно выполнять боевые задачи не только в арктическом климате, но и в ближнем космосе благодаря высокотехнологическим устройствам, позволяющим поражать противника в любых условиях.
Политическая Экспертиза05:17
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Товары Apple захватывают рынок в Северной Америке

По данным агенства компания Apple увеличила свои продажи умных часов и фитнес-трекеров на 9%, до 3,2 млн единиц, и заняла от общего объема рынка 37,6%. Ее главный конкурент — компания Fitbit, популярная в США — зафиксировала падение своих продаж на 12% — до 1,6 млн.
ИА Красная Весна08:38