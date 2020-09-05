С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского Лефортовский суд Москвы взыскал более восьми миллиардов рублей по кредиту перед банком «Траст», передает ТАСС. Также он должен оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

С чего всё началось Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст» Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. ТАСС 07:27