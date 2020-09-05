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BFM.ru
BFM.ru

С бывшего депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского Лефортовский суд Москвы взыскал более восьми миллиардов рублей по кредиту перед банком «Траст», передает ТАСС. Также он должен оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы
Известиявчера в 17:25
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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