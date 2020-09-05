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BFM.ru
BFM.ru

С бывшего депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

С бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского Лефортовский суд Москвы взыскал более восьми миллиардов рублей по кредиту перед банком «Траст», передает ТАСС. Также он должен оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному
RT на русском05:06
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Как изменится энергетический рынок после пандемии

Говорить о конце эры углеводородов пока рано, для развивающихся экономик Индии, Китая, других стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки традиционная энергетика существенное подспорье для экономического роста, сказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газетавчера в 22:00

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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