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Lenta.ru
Lenta.ru

С бывшего депутата Госдумы взыскали восемь миллиардов рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность по кредиту более восьми миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27

Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru4 сентября в 15:23
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUMвчера в 14:37

РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
iReactorвчера в 13:06
4

В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
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Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Ранее министерство обороны Индии заявило, что из-за пандемии коронавируса отказывается от участия в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в нескольких южных регионах России.
Газета.Ruвчера в 14:57
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16