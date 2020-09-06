Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

ТАСС вчера в 07:27