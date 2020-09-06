Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

С бывшего депутата Госдумы взыскали восемь миллиардов рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность по кредиту более восьми миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
1

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
562