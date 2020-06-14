Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Перевод публикации газеты и комментариев приводит ИноСМИ.

"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина

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