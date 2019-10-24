Общество
Газета.RuС депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, всего решение о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко поддержали 329 парламентариев.
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Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
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На встрече с журналистами Конору Макгрегору пришлось долго рассказывать о своём отношении к абсолютному чемпиону UFC в лёгком весе.
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Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке
RT на русском 15:57
Общество
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Sochinews вчера в 02:31
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Происшествия
По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС 15:34
Политика
Джонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года вместо запланированного 2022 года.
Вести.Ru 12:35
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости 10:20
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Наука
Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 22 октября в 07:59
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42