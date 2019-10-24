Общество

Газета.RuГазета.RuС депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, всего решение о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко поддержали 329 парламентариев.
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Госдума лишила депутата неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом

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Агентство Москва08:42

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Дума поддержала снятие неприкосновенности с Герасименко

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РИА Новости09:03

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Российская газета09:43
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Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог

Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
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CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
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Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

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