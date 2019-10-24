Общество
Газета.RuС депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, всего решение о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко поддержали 329 парламентариев.
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Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Финансы
Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности
Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
Известия 13:26
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию
Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.
ТАСС 14:40
Авто
Новый седан Alpina B3 предвосхитил собрата BMW M3
Под капотом седана B3 трудится та же битурбошестёрка 3.0 S58 от собратьев BMW X3 M/X4 M, которая в 2020-м достанется модели BMW M3 нового поколения.
Драйв вчера в 11:46
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Футбол
Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»
Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
Спорт-Экспресс 13:52
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия вчера в 03:37
Космос
Марсианские оползни не доказывают наличие льда
Ученые не исключают присутствие льда, но уверены, что его наличие было необязательным при формировании оползней.
ГЛАС.RU 09:08
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости 14:28
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Футбол
«Интер» предложил «Барселоне» 38 млн евро за Ракитича
Сумма возможного трансфера оценивается в 38 млн евро. Переход может состояться уже в январе.
Soccer.ru 13:54
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 22 октября в 08:39
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
РБК 14:41
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
Армия и оружие
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за достижение договоренностей с Турцией и за сохранение курдов в безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.
РИА Новости вчера в 15:08
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч с «Трабзонспором»
Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Нева Спорт 14:14
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Политика
Песков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пословицей попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании.
РЕН ТВ 14:39
Политика
Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд
Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38