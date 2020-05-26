Происшествия
КоммерсантъС дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
С фасада шестиэтажного дома в центре Санкт-Петербурга, обрушились четыре балкона. Угроза нового обрушения сохраняется, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, обрушение на улице Кирочной, 20 произошло в 11:11.
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Прокуратура проведет проверку по факту обрушения балконов на Кирочной улице
Телеканал Санкт-Петербург06:52
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Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
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Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
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Названы три симптома сердечного приступа
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Сторонники теории заговора атаковали как минимум 90 сотовых вышек в Великобритании, пишет The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи страны.
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В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
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Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47