С фасада шестиэтажного дома в центре Санкт-Петербурга, обрушились четыре балкона. Угроза нового обрушения сохраняется, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, обрушение на улице Кирочной, 20 произошло в 11:11.

С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона

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