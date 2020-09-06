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С экс-депутата Госдумы Варшавского суд взыскал 8 млрд рублей

Стоит отметить, что Вадим Варшавский ранее был осужден за уклонение от уплаты налогов. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии строго режима. В настоящее время бывший депутат отбывает наказание в местах лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

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РБК03:55
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Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

Министерство здравоохранения Российской Федерации включило новый лекарственный препарат под названием «Левилимаб» в схему лечения от коронавируса, такую информацию передает пресс-служба Минздрава РФ.
SMINEWS4 сентября в 01:43
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