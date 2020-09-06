С экс-депутата Госдумы Варшавского суд взыскал 8 млрд рублей
Стоит отметить, что Вадим Варшавский ранее был осужден за уклонение от уплаты налогов. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии строго режима. В настоящее время бывший депутат отбывает наказание в местах лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»
Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС5 сентября в 07:27
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С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком
ИА Красная Весна5 сентября в 07:59
Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»
ТАСС5 сентября в 07:27