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С экс-депутата Госдумы Варшавского суд взыскал 8 млрд рублей

Стоит отметить, что Вадим Варшавский ранее был осужден за уклонение от уплаты налогов. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии строго режима. В настоящее время бывший депутат отбывает наказание в местах лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС5 сентября в 07:27
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Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолец5 сентября в 08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ru5 сентября в 08:40
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.ру5 сентября в 07:45
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Весна5 сентября в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москва5 сентября в 07:56
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известия5 сентября в 08:06
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАСС5 сентября в 07:27

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

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