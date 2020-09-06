Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

С экс-депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

"Взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рублей", - рассказали в пресс-службе. Варшавский был осужден в декабре 2019 года на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 490 млн руб.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 07:27
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Суд взыскал 8 млрд рублей с экс-депутата Госдумы Варшавского

Московский Комсомолецвчера в 08:41
News.ru

Суд Москвы взыскал с экс-депутата Госдумы Варшавского 8 млрд руб

News.ruвчера в 08:40
Известия

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

Известиявчера в 08:06
ИА Красная Весна

С экс-депутата Госдумы взыщут 8 млрд рублей долга по кредиту перед банком

ИА Красная Веснавчера в 07:59
Говорит Москва

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы 8 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:56
Взгляд.ру

Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:45
ТАСС

Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка «Траст»

ТАССвчера в 07:27

Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru4 сентября в 06:05
63

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

Супруга политика Алексея Навального Юлия критически отнеслась к инициативе главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который предложил создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером.
РБК09:27
111

Киев обвинил ДНР в прицельном обстреле позиций на фоне приказа об уничтожении

Киев обвинил Донбасс в прицельном обстреле своих позиций после приказа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об уничтожении украинских инженерных сооружений у линии разграничения.
Lenta.ru09:07

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
1

МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
964

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
23

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
90

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
145