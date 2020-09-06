Anews 6

"Взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рублей", - рассказали в пресс-службе. Варшавский был осужден в декабре 2019 года на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 490 млн руб.