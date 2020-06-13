Полиция сняла обвинения с полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои в изнасиловании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок был задержан из-за нарушения самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

С футболиста «Челси» Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

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