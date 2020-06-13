Происшествия
ТАСС СпортС футболиста «Челси» Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании
Полиция сняла обвинения с полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои в изнасиловании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок был задержан из-за нарушения самоизоляции после положительного теста на коронавирус.
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Происшествия
Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии
По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
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Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
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Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
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В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России привело столкновение теплых и холодных воздушных масс, передает РИА Новости.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры
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На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
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Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
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Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса
Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
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Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю
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В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
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Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении
В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.
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Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48