Происшествия

ТАСС СпортТАСС СпортС футболиста «Челси» Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Полиция сняла обвинения с полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои в изнасиловании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок был задержан из-за нарушения самоизоляции после положительного теста на коронавирус.
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С Хадсона-Одои сняты все обвинения в изнасиловании

Soccer.ruвчера в 14:39

Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

Чемпионатвчера в 14:13

С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

Евро-футбол.рувчера в 12:33

Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

РИА Новостивчера в 12:46

С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Спорт-Экспрессвчера в 12:38

С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Вести.Ruвчера в 13:40

Хадсон-Одои — об обвинениях в изнасиловании: «Знал, что наступит день, когда мое имя будет очищено»

Sport24.ruвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 000 рублей.
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Общество

В Тульской области за сутки выявили 95 носителей коронавируса

Тула, 14 июня 2020, 10:59 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:59
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Здоровье

Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач

В огурцах содержатся необходимые организму клетчатка, витамины группы В и йод, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Московский Комсомолец 02:40
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru 01:05
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Здоровье

Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
Алтайская правда 02:15
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Футбол

«Атлетико» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 01:00
Наука

На МКС получили экзотическое состояние материи

Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 11 июня в 05:00
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Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе

Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.
РИА Новости 00:32
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Футбол

«Наполи» вышел в финал Кубка Италии по футболу

Неаполь, Италия, 14 июня 2020, 08:12 — REGNUM «Наполи» вышел в финал Кубка Италии по футболу.
REGNUM 01:12
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
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Авто

2% мощности автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Здоровье

Врач из Москвы назвал предполагаемый срок выхода на плато по коронавирусу в Забайкалье

Заместитель главного врача по хирургии в госпитале ветеранов войн №1 города Москвы Сергей Андреев в интервью ГТРК «Чита» 13 июня предположил, что Забайкальский край выйдет на плато по коронавирусу через две-три недели.
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

У главы Сургута выявили коронавирус

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
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Игры

Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:13
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Происшествия

Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
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Армия и оружие

ВКС России обзаведутся новым оружием для ударов по площадям

Новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы скоро появятся на вооружении в ВКС РФ.
Политическая Экспертиза 12 июня в 11:34
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

РИА Новости 04:16
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
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