Происшествия

ТАСС СпортТАСС СпортС футболиста «Челси» Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Полиция сняла обвинения с полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои в изнасиловании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок был задержан из-за нарушения самоизоляции после положительного теста на коронавирус.
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С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

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Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

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С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

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С Хадсона-Одои сняты все обвинения в изнасиловании

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С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

Евро-футбол.рувчера в 12:33

Хадсон-Одои — об обвинениях в изнасиловании: «Знал, что наступит день, когда мое имя будет очищено»

Sport24.ruвчера в 10:55
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Новый Nissan Qashqai вышел на тесты

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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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