Происшествия

Вести.RuВести.RuС футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
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С Хадсона-Одои сняты все обвинения в изнасиловании

Soccer.ru14:39

Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

Чемпионат14:13

С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

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Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

РИА Новости12:46

С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Sports.ru13:50

С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

Евро-футбол.ру12:33

Хадсон-Одои — об обвинениях в изнасиловании: «Знал, что наступит день, когда мое имя будет очищено»

Sport24.ru10:55
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