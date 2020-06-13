Происшествия
Вести.RuС футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании
Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
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Происшествия
Псковича арестовали по подозрению в оправдании терроризма
В Пскове до 10 августа задержали местного жителя, который в соцсети публиковал комментарии относительно теракта в Архангельске, дела об об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, делился своим мнением про беспорядки в Москве прошлым летом.
Невские Новости 13:05
Общество
Началась передислокация техники для парада Победы в Москву
Российские военные начали передислокацию участвующей в параде Победы техники в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой Министерство обороны России.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Специалисты Digital Foundry провели технический анализ The Last of Us Part II на базовой PlayStation 4 и на Pro-версии.
CyberSport.ru 10:21
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Происшествия
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
Общество
Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 15:01
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Политика
Милонов прокомментировал новые санкции США против Евгения Пригожина
Демократы в Конгрессе США вновь предложили ввести санкции против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.
ИА REX 06:45
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
Энергетика
Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
РБК 02:00
Политика
Соперник Лукашенко заявил о рейдерском захвате «дочки» «Газпромбанка»
Задержания топ-менеджеров белорусской «дочки» «Газпромбанка», являются рейдерством со стороны государства, заявил экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, 13 июня в интервью РБК.
ИА Красная Весна 14:42
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
Политика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Кино
В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
Neva.Today 10 июня в 14:50
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна 12:34
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 01:14
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
Общество
Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
РЕН ТВ вчера в 23:35