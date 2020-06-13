Происшествия

Вести.RuВести.RuС футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
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С Хадсона-Одои сняты все обвинения в изнасиловании

Soccer.ru14:39

С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Спорт-Экспресс12:38

С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Sports.ru13:50

Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

РИА Новости12:46

Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

Чемпионат14:13

С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

Евро-футбол.ру12:33

Хадсон-Одои — об обвинениях в изнасиловании: «Знал, что наступит день, когда мое имя будет очищено»

Sport24.ru10:55
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Происшествия

Псковича арестовали по подозрению в оправдании терроризма

В Пскове до 10 августа задержали местного жителя, который в соцсети публиковал комментарии относительно теракта в Архангельске, дела об об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, делился своим мнением про беспорядки в Москве прошлым летом.
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Началась передислокация техники для парада Победы в Москву

Российские военные начали передислокацию участвующей в параде Победы техники в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой Министерство обороны России.
Газета.Ru 17:01
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Специалисты Digital Foundry провели технический анализ The Last of Us Part II на базовой PlayStation 4 и на Pro-версии.
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Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Происшествия

В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
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Общество

Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 15:01
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
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Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
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Политика

Милонов прокомментировал новые санкции США против Евгения Пригожина

Демократы в Конгрессе США вновь предложили ввести санкции против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.
ИА REX 06:45
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Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
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Энергетика

Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
РБК 02:00
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Политика

Соперник Лукашенко заявил о рейдерском захвате «дочки» «Газпромбанка»

Задержания топ-менеджеров белорусской «дочки» «Газпромбанка», являются рейдерством со стороны государства, заявил экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, 13 июня в интервью РБК.
ИА Красная Весна 14:42
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Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Игры

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Футбол

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
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Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Адвокат объяснил нежелание семьи Захарова принять извинения Ефремова

Известия 16:09
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Кино

В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Neva.Today 10 июня в 14:50
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Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна 12:34
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
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Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 01:14
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
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Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

РЕН ТВ вчера в 23:35
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