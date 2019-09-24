Происшествия
ИзвестияС горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек
Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Происшествия
Киргизский мигрант на Сахалине финансировал террористов
Суд вынес приговор 56-летнему уроженцу Республики Кыргызстан.
АСТВ 19:15
Спорт
Брюнетка из Красноярска победила на турнире Арнольда Шварценеггера
Жительница Красноярска Мария Макарова взяла золото на турнире Арнольда Шварценеггера, который на выходных проходил в Испании.
РЕН ТВ 13:44
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде
Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК 20 сентября в 22:45
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Деловая активность снизилась в европейской зоне до минимума
Сводный показатель деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран Европейского союза сократился по сравнению с августом до 50,4 пункта, в то время как в августе данный показатель составлял 51,9 пункта.
ГЛАС.RU 07:08
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Армия и оружие
США усилят военное присутствие в Польше
Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.
Lenta.ru 18:12
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Гаджеты
Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8
Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23