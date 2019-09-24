Происшествия

ИзвестияИзвестияС горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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Эвакуация сотрудников плавбазы «Петр Житников», где произошел пожар, завершилась

ТАСС20:15

Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен

Интерфакс19:49

Ветер и высокие волны осложняют эвакуацию с аварийной плавбазы вблизи Итурупа

BFM.ru18:48

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РИА Новости16:50

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РЕН ТВ16:15
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