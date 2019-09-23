Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

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