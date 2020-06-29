Общество
Российская газетаС граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков
"С граждан снимается вся ответственность за поверку приборов учета, но остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом)", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе Министерства энергетики.
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«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
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Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
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Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
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Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
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