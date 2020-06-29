Общество
Российская газетаС граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков
"С граждан снимается вся ответственность за поверку приборов учета, но остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом)", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе Министерства энергетики.
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