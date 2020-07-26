Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

2 фото
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономисты дали точный прогноз по доллару до сентября

Sputnik Таджикистан00:58

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем

Gazeta.SPb вчера в 16:17
9
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета вчера в 09:54
236
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
26
Общество

Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
328
Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Lenta.ru 00:14
221
Шоу-бизнес

Корона не жмет: почему Хелен Миррен так удаются образы правительниц

26 июля Хелен Миррен отмечает 75-летний юбилей. Уже больше полувека она радует поклонников яркими ролями в театре и кино.
ТАСС 24 июля в 04:01
Игры

Игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов

Entertainment Майкл Элкинд сообщил в соцсетях, что представленная в 2011-м и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла чистый доход в размере около 600 миллионов долларов США.
Goroday.ru 06:48
1
Футбол

Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен

Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина.
Вести.Ru 06:22
Политика

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад, посвященный 324-й годовщине со дня основания ВМФ России.
Газета.Ru 06:01
1K
Космос

В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск частной ракеты

Трансляция велась на сайте компании Interstellar Technologies. Автоматическая система зафиксировала неисправность в основном двигателе.
Эхо Москвы 05:32
Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
17
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
208
Происшествия

В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом

Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Музыка

Эмин Агаларов представил клип на песню Максима Фадеева «МММ»

Эмин Агаларов представил клип на песню под названием «МММ». Ролик опубликован на YouTube-канале певца.
Культуромания 04:42
13
Футбол

Развивать футбол в Ульяновской области помогут РФС и Минспорта РФ

Губернатор Сергей Морозов в Екатеринбурге подписал соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) и Министерством спорта России о развитии футбола в Ульяновской области.
Ульяновск онлайн 04:00
Происшествия

Демонстранты в Калифорнии сожгли здание суда

РЕН ТВ 06:10
Авто

Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани

Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России.
SpeedMe 06:39
1
Политика

Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»

Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна 24 июля в 15:06
Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
26
Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
40
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
2,6K
Происшествия

В Перми местные жители совместно спасли тонувшую в реке женщину

В Перми 25 июля местные жители, выстроившись в живую цепочку, вытащили тонувшую женщину из воды. Инцидент произошёл на набережной.
Discover24 03:13
14
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
71
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
572
Армия и оружие

В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams

Танк американских вооруженных сил открыл стрельбу по своим в ходе учений, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 24 июля в 01:41
67
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину

Певица сообщила, что хочет вернуться в Россию, но не может. Звезда отметила, что она заперта в чужой стране с ребёнком.
Shraibikus News 06:35
40
Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
58
Футбол

ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба

Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста вчера в 12:28
1
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета 05:31
161
Футбол

Появились фото домашней формы «Милана» на следующий сезон

В интернете появились новые фотографии домашнего комплекта формы «Милана» на сезон-2020/21.
Metaratings 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Азия
Крупнейшая часть света, как по территории, так и по численности населения. Образует вместе с Европой материк Евразию. Площадь - около 43,4 млн км². Население - 4,2 млрд чел. Азия является ныне крупнейшим развивающимся регионом в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное