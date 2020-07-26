Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
Шоу-бизнес
Корона не жмет: почему Хелен Миррен так удаются образы правительниц
26 июля Хелен Миррен отмечает 75-летний юбилей. Уже больше полувека она радует поклонников яркими ролями в театре и кино.
ТАСС 24 июля в 04:01
Игры
Игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов
Entertainment Майкл Элкинд сообщил в соцсетях, что представленная в 2011-м и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла чистый доход в размере около 600 миллионов долларов США.
Goroday.ru 06:48
Футбол
Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина.
Вести.Ru 06:22
Политика
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад, посвященный 324-й годовщине со дня основания ВМФ России.
Газета.Ru 06:01
Космос
В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск частной ракеты
Трансляция велась на сайте компании Interstellar Technologies. Автоматическая система зафиксировала неисправность в основном двигателе.
Эхо Москвы 05:32
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом
Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Музыка
Эмин Агаларов представил клип на песню Максима Фадеева «МММ»
Эмин Агаларов представил клип на песню под названием «МММ». Ролик опубликован на YouTube-канале певца.
Культуромания 04:42
Футбол
Развивать футбол в Ульяновской области помогут РФС и Минспорта РФ
Губернатор Сергей Морозов в Екатеринбурге подписал соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) и Министерством спорта России о развитии футбола в Ульяновской области.
Ульяновск онлайн 04:00
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани
Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России.
SpeedMe 06:39
Политика
Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»
Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна 24 июля в 15:06
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
В Перми местные жители совместно спасли тонувшую в реке женщину
В Перми 25 июля местные жители, выстроившись в живую цепочку, вытащили тонувшую женщину из воды. Инцидент произошёл на набережной.
Discover24 03:13
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Армия и оружие
В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams
Танк американских вооруженных сил открыл стрельбу по своим в ходе учений, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 24 июля в 01:41
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину
Певица сообщила, что хочет вернуться в Россию, но не может. Звезда отметила, что она заперта в чужой стране с ребёнком.
Shraibikus News 06:35
Футбол
ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста вчера в 12:28
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета 05:31
Футбол
Появились фото домашней формы «Милана» на следующий сезон
В интернете появились новые фотографии домашнего комплекта формы «Милана» на сезон-2020/21.
Metaratings 06:17