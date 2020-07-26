Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
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Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новости09:31

Аналитик назвал возможный курс доллара в августе и сентябре

Экономика сегодня09:23

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газетавчера в 23:00

Экономисты дали точный прогноз по доллару до сентября

Sputnik Таджикистан00:58
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

RT на русском 09:22
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Авто

Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет

Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
SpeedMe 23 июля в 03:15
4
Общество

Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО

Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ вчера в 08:55
22
Кино

Зак Снайдер представил необычный костюм Супермена

Видео демонстрирует короткую сцену, во время которой «Человек из стали» летит вниз на встречу с Альфредом, одетым в черный костюм Супермена.
Evo-rus.com 04:27
1
Политика

Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Происшествия

Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

"Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:46
1
Происшествия

Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве

Московский Комсомолец 04:50
16
Авто

Mercedes-Benz собирается выпустить новую модель к 2023 году

В 2023 году Mercedes-Benz планирует пополнить свою линейку новой моделью CLE.
Автоновости дня вчера в 16:35
2
Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
127
Киберспорт

В Steam появилась возможность записаться на бета-тест игр

Valve добавила в Steam кнопку, с помощью которой можно записаться на участие в тестировании тайтлов.
CyberSport.ru 24 июля в 15:36
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
1
Общество

Синоптики заявили о потеплении до + 28 °C в Москве на следующей неделе

Цыганков отметил, что на следующей неделе температура может быть выше нормы на 1 °C.
RT на русском 07:46
Культура

Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта «Дом-2»

Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей проекта «Дом-2».
Вечерняя Москва 04:08
142
Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК 09:49
44
Происшествия

Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

Известия вчера в 20:38
133
Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
270
Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
180
Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
111
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
74
Происшествия

В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов

Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
РИА Новости 06:47
Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья

Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
288
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
383
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
254
Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
183
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
202
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
1,1K
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Энергетика

Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
Политика Сегодня вчера в 07:45
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
3K
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