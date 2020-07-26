Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
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с чего всё началось
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Культура
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
Российская газета 14:02
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Известия вчера в 18:32
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Футбол
СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее € 2 млн в год в итальянской Серии А. Как сообщает "Спорт-Экспресс", среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.
RT на русском 12:49
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Киберспорт
Фильтр мата в Dota 2 начал блокировать название команды Nigma
Фильтр нецензурной лексики в Dota 2 заблокировал название киберспортивного клуба Nigma.
CyberSport.ru 11:24
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа.
BFM.ru 12:47
Происшествия
Водитель, сбивший шесть человек в Берлине, был пьян
Полиция установила причину, по которой водитель автомобиля сбил группу людей в Берлине.
РЕН ТВ 13:36
Энергетика
Планы Европы по переходу на водородное топливо могут помешать окупаемости СП-2
По расчетам специалистов проект смог бы окупиться через 10 лет, однако намерения европейских стран по замещению газа водородом могут помешать планам аналитиков.
Экономика сегодня 10:17
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Кино
Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится на сайте премии.
Телеканал 360° 12:34
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой
Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Шоу-бизнес
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12