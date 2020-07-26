Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.

с чего всё началось

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Политика В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Политика МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. 98

Общество Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад. 20

Политика Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. 1,2K

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". 73

Армия и оружие В Ливане упал израильский военный мультикоптер Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на территории Ливана упал военный мультикоптер.

Футбол «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».

Футбол «Лацио» в гостях забил пять мячей «Вероне» В составе победителей забитыми мячами отметились Хоакин Корреа, Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, оформивший на свой лицевой счет хет-трик.

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 222

Общество До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.