Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика
В США есть инструменты для борьбы с коронавирусом – CBS
Вашингтон, 26 июля 2020, 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15:14
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Общество
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.
ТАСС 15:55
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия 15:44
Армия и оружие
Украина направляет миротворцев в Донбасс
Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Газета.Ru 14:13
Политика
Кадыров заявил о готовности жителей Чечни к санкциям
Газета.Ru 09:46
Авто
Составлен рейтинг самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе 5 лет
Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
SpeedMe 23 июля в 03:15
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В Ливане упал израильский военный мультикоптер
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на территории Ливана упал военный мультикоптер.
Московский Комсомолец 13:51
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Происшествия
Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары
Взрывы произошли на складе боеприпасов, принадлежащем федеральной полиции, их причиной стала сильная жара, указано в сообщении.
Газета.Ru 15:17
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Общество
Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе, пострадавшем от урагана "Ханна", сообщил Белый дом.
РИА Новости 15:45
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».
Vprognoze.ru 24 июля в 17:56
Футбол
«Лацио» в гостях забил пять мячей «Вероне»
В составе победителей забитыми мячами отметились Хоакин Корреа, Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, оформивший на свой лицевой счет хет-трик.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Здоровье
126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:17
Музыка
Эмин Агаларов представил клип на песню Максима Фадеева «МММ»
Эмин Агаларов представил клип на песню под названием «МММ». Ролик опубликован на YouTube-канале певца.
Культуромания 04:42