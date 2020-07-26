Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
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с чего всё началось

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

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Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

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Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

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Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

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Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

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Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

ФАН12:28

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газетавчера в 23:00
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Авто

СМИ: Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС 22:06
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
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Политика

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Культура

В Бурятии назвали победителей конкурса горлового пения «Дыхание Земли»

В Бурятии завершился конкурс горлового пения «Дыхание Земли», в котором состязались исполнители этого древнего искусства из Бурятии, Алтая, Тывы и даже из Китая.
Байкал24 09:02
Наука

Древние следы человека были обнаружены в Мексике

Следы, которые были обнаружены учеными, оказались на 15 000 лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике.
Rusargument 15:47
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия 20:23
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
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Армия и оружие

В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

REGNUM 08:26
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Кино

В Париже скончалась актриса Оливия де Хэвилленд

Париж, 26 июля 2020, 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд.
REGNUM 12:43
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Политика

Трехдневное голосование применят на выборах в 41 регионе

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о том, что на выборах в сентябре будет впервые применено многодневное голосование.
Повестка дня 24 июля в 06:34
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Общество

Перекуры признали полезными для эффективности работы

Перекур с коллегами повышает эффективность работы, рассказала эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.
РИА Новости 21:54
Политика

В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским

Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия 13:42
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Здоровье

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru 13:21
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
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Политика

В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии

На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости 14:37
Экономика

Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка

Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Общество

Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
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Происшествия

В Якутии власти села оплатили не построенный сквер

По материалам проверки прокуратуры Таттинского района возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве сквера в селе Боробул.
SakhaNews 21:37
Общество

До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
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Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Футбол

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу

Известия 19:13
Здоровье

За минувшие сутки выявлено 24 случая заражения коронавирусом

В Республике Алтай в субботу, 25 июля, выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 23:26
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Происшествия

В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста

В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение").
Российская газета 04:21
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
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Игры

Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos

Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
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Политика

Кадыров заявил, что жители Чечни готовы попасть под санкции США

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