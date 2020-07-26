Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.

с чего всё началось

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

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