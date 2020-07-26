Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
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с чего всё началось
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.Российская газетавчера в 23:00
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Авто
СМИ: Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии
Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС 22:06
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Культура
В Бурятии назвали победителей конкурса горлового пения «Дыхание Земли»
В Бурятии завершился конкурс горлового пения «Дыхание Земли», в котором состязались исполнители этого древнего искусства из Бурятии, Алтая, Тывы и даже из Китая.
Байкал24 09:02
Наука
Древние следы человека были обнаружены в Мексике
Следы, которые были обнаружены учеными, оказались на 15 000 лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике.
Rusargument 15:47
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Кино
В Париже скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
Париж, 26 июля 2020, 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд.
REGNUM 12:43
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Трехдневное голосование применят на выборах в 41 регионе
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о том, что на выборах в сентябре будет впервые применено многодневное голосование.
Повестка дня 24 июля в 06:34
Общество
Перекуры признали полезными для эффективности работы
Перекур с коллегами повышает эффективность работы, рассказала эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.
РИА Новости 21:54
Политика
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия 13:42
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
Политика
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии
На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости 14:37
Экономика
Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка
Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Происшествия
В Якутии власти села оплатили не построенный сквер
По материалам проверки прокуратуры Таттинского района возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве сквера в селе Боробул.
SakhaNews 21:37
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Здоровье
За минувшие сутки выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В Республике Алтай в субботу, 25 июля, выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 23:26
Происшествия
В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста
В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение").
Российская газета 04:21
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36