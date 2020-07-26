Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
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с чего всё началось

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газета25 июля в 23:00

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Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

URA.Ruвчера в 13:47

Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

ФАНвчера в 12:28

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газета25 июля в 23:00

Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactorвчера в 10:10

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новостивчера в 09:31

Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

RT на русскомвчера в 07:28

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

АБНвчера в 10:27
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

Последний пост Решетовой намекает на то, что она в ссоре не только с Симоной, но и с самим Тимати.
Вести Подмосковья 03:44
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Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Российская газета 03:04
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
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Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
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Здоровье

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет четвертый день подряд

В Москве четвертый день растет число новых пациентов с коронавирусом. При этом в целом по России заболеваемость COVID-19 снижается.
BFM.ru 04:08
Общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,7K
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
108
Общество

За сутки в Москве выявили рекордное с 30 июня число новых заболевших

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 694 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 03:54
Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Известия 04:14
22
Здоровье

Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.
Live24 00:40
38
Общество

Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан

Московский Комсомолец вчера в 20:08
12
Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфекторах

Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфекторах, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 02:38
7
Наука

В MIT создан разлагаемый термореактивный пластик

Хайтек+ вчера в 11:05
2
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
21
Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
490
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
83
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
1,1K
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
104
Происшествия

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

REGNUM 02:16
18
Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Космос

Российский робот «Федор» перейдет на тренерскую работу

Российский робот «Федор», уже побывавший в космосе, будет использоваться для тестирования технологий, которые позже применят в новом космическом роботе.
Русская Планета 03:40
5
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
82
Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
22
Здоровье

В Казахстане возобновят плановую медпомощь, если пандемия позволит

Министр здравоохранения республики отметил, что «министерством разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медпомощи населению, в том числе высокотехнологичной».
ИА Красная Весна 03:35
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