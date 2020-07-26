Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
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с чего всё началось
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
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Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение
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Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
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Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
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Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
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В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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Арбитр Федотов: Ракицкого надо было удалять в финале Кубка России
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Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
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В США скончался актер Джон Сэксон
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Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
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