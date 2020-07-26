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Российская газета
Российская газета

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Актуальные Новости

Эксперты дали прогноз на курс доллара и евро к началу сентября

Актуальные Новости11:14
ИА Красная Весна

Эксперт представил прогноз курса рубля к доллару на август

ИА Красная Весна10:35
Российская газета

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газета23:00
iReactor

Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactor10:10
Народные новости

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новости09:31
Sputnik Таджикистан

Экономисты дали точный прогноз по доллару до сентября

Sputnik Таджикистан00:58
АБН

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

АБН10:27
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Свищев ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984

Британское издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.
Свищев ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984
РИА Новости09:59

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости01:00
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ruвчера в 09:21
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Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБКвчера в 02:01
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На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

Ракету "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости03:42
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