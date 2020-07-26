Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
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с чего всё началось
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru 22:49
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 21:22
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые россияне получат пособие размером до 6 тыс. рублей.
Уфимские Заметки 15:58
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 21:02
Футбол
Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru 14:56
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК 22:01
Общество
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 11:37
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Экономика
Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка
Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Происшествия
В Бурятии годовалый ребенок погиб в ДТП у отца на руках
Инцидент произошел в 200 метрах от села Исинга. В результате аварии погиб годовалый малыш.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 22:09
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Петербурге. В нем принимал участие Владимир Путин.
НТВ 05:03
Политика
Пушков рассказал о страхе президента Украины
Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать.
Российская газета 22:59
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16