Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
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с чего всё началось

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

URA.Ru13:47

Эксперт представил прогноз курса рубля к доллару на август

ИА Красная Весна10:35

Аналитик назвал возможный курс доллара в августе и сентябре

Экономика сегодня09:23

Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactor10:10

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новости09:31

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

АБН10:27

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru 22:49
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
1,2K
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 21:22
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые россияне получат пособие размером до 6 тыс. рублей.
Уфимские Заметки 15:58
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
1,4K
Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
3
Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета вчера в 07:07
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Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 21:02
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Футбол

Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru 14:56
Шоу-бизнес

Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой

Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
36
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК 22:01
8
Общество

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
6
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 11:37
9,9K
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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Экономика

Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка

Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Происшествия

В Бурятии годовалый ребенок погиб в ДТП у отца на руках

Инцидент произошел в 200 метрах от села Исинга. В результате аварии погиб годовалый малыш.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 22:09
Армия и оружие

В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

REGNUM 08:26
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Политика

Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Петербурге. В нем принимал участие Владимир Путин.
НТВ 05:03
7
Политика

Пушков рассказал о страхе президента Украины

Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать.
Российская газета 22:59
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Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
3,3K
Общество

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
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