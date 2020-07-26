Финансы
Российская газетаС какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
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с чего всё началось
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик.Российская газета25 июля в 23:00
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Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета вчера в 12:22
Политика
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии
На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости вчера в 14:37
Шоу-бизнес
«Мне повезло с тещей»: Исхаков решил продвигать мать Гагариной
Дмитрий Исхаков опубликовал в своем Instagram несколько фотографий матери Полины Гагариной, заявив, что теперь он готов продвигать ее в качестве модели.
Рамблер 00:59
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News 24 июля в 08:48
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Lenta.ru вчера в 16:27
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
Тарантас Ньюс 00:35
Экономика
Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж
За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
Происшествия
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
РИА Новости 00:02
Общество
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
RT на русском вчера в 09:40
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Пьяная женщина насмерть задавила шестилетнего мальчика в Новоалтайске
По предварительным данным регионального управления МВД, все произошло около 22.00 на улице Белоярская в районе дома №167«В». Мальчишка шел по правой обочине, и тут пьяная женщина за рулем Nissan Sunny 45 лет съехала с дороги и придавила автомобилем малыша к столбу.
КП - Барнаул 01:15
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Армия и оружие
Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31
Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 24 июля в 05:56
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
Краснодарские известия вчера в 03:59
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Lenta.ru вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей заявили, что заразились коронавирусом
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Петербурге заболели коронавирусом 175 человек.
78.ru вчера в 07:01
Армия и оружие
В Британии оценили российский флот
Lenta.ru 00:56
Происшествия
В Саратове в Заводском районе нашли человеческие кости
При работах на траншее в Заводском районе были найдены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Саратов.Экспресс 00:35
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Космос
NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах
О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа 25 июля в 11:47