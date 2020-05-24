Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 09:44
Общество
Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию
Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Наука
Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Технологии
Фанат S.T.A.L.K.E.R. делает ремейк первой части на движке Unreal Engine 4
Пользователь YouТube под ником Ivan Sorce занимается ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4. Тот же самый движок компания GSC Game World использует для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Ivan Sorce выложил ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18.
Чемпионат 09:24
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
Политика
В Госдуме обсудят статью Bloomberg о Путине с представителем агентства
Депутаты Госдумы обсудят публикацию агентства Блумберг о якобы снижении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле на встрече с руководителем бюро агентства Блумберг в России Торри Кларк-Ширниной, видеоконференция должна состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.
РИА Новости 09:32
Общество
В American Rifleman назвали свою версию дробовика года
Военное обозрение 06:47
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
Киберспорт
NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»
Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru 08:52
Общество
В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК
Почти 100 медработникам скорой помощи в Адыгее выплатили надбавки за работу с больными COVID-19 после вмешательства следователей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Общество
В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов
С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер 04:05
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ 00:59
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Происшествия
В Липецкой области обновили карту распространения коронавируса
Липецк, 22 мая 2020, 17:16 — REGNUM В Липецкой области 22 мая 20 человек были выписаны с отрицательным и тестами на коронавирус после курса лечения, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
REGNUM 22 мая в 10:16
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32