Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

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Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 1,2K

Общество Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС. 1

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 246

Наука Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов. 42

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Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 170

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Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 3

Общество В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК Почти 100 медработникам скорой помощи в Адыгее выплатили надбавки за работу с больными COVID-19 после вмешательства следователей, сообщается на сайте СК РФ. 1

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