Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Озвучен прогноз по курсу рубля к доллару и евро в начале лета

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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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В Архангельской области мужчина чуть не утопил семью в реке

Мужчина из Архангельской области чуть не утопил свою семью, потому что хотел показать детям разлив реки. Об этом FlashNord сообщили в МЧС.
FlashNord 08:53
Космос

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале "Внуково-Космос", пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:55
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В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Происшествия

Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан

Мужчину, захватившего отделение «Альфа-банка» на ул. Земляной Вал в Москве, задержали, сообщили очевидцы с места событий.
Агентство Москва вчера в 08:28
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона с начала наблюдений, таким образом, зарегистрировано 2253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Провинция.ру 04:14
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Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru вчера в 04:51
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка

Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 04:29
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Общество

В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Здоровье

В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

RT на русском 07:11
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 22 мая в 10:52
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Общество

Премьера фильма с участием Леклера назначена на 13 июня

F1news.ru 09:35
Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
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Баскетбол

ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги

Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
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Королевский парфюм: Какие ароматы предпочитает династия Виндзоров

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