Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Происшествия
В Архангельской области мужчина чуть не утопил семью в реке
Мужчина из Архангельской области чуть не утопил свою семью, потому что хотел показать детям разлив реки. Об этом FlashNord сообщили в МЧС.
FlashNord 08:53
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале "Внуково-Космос", пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:55
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Происшествия
Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан
Мужчину, захватившего отделение «Альфа-банка» на ул. Земляной Вал в Москве, задержали, сообщили очевидцы с места событий.
Агентство Москва вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона с начала наблюдений, таким образом, зарегистрировано 2253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Провинция.ру 04:14
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru вчера в 04:51
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка
Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 04:29
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Здоровье
В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
RT на русском 07:11
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Фигурное катание
Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске
Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Баскетбол
ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги
Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Шоу-бизнес
Королевский парфюм: Какие ароматы предпочитает династия Виндзоров
SM News 22 мая в 15:08