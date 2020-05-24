Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.Российская газетавчера в 23:00
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Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 09:44
Общество
Забайкалье заняло предпоследнюю строчку по рейтингу самоизоляции в ДФО
Заслушавший доклад губернатор Александр Осипов отметил, что из 11 регионов ДФО – Забайкальский край один из худших и занимает предпоследнюю строчку по уровню самоизоляции.
Zabnews.ru 23:29
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Общество
112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки
Твой Иркутск 21:55
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Культура
Сухарев: в новом «Бесогоне» Михалков положил на лопатки и Познера и Гусева
В своём очередном выпуске программы «Бесогон» Никита Михалков просто «умыл и положил на лопатки» и Познера и владельца «МК» Гусева, которые пытались его критиковать.
Недвижимость.RU 16:17
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Космос
NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск вчера в 14:03
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
Газета.Ru 21:41
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 23:07
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат 22 мая в 13:15
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
Общество
Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку
"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".
Российская газета 21:56
Здоровье
Еще 45 человек заразились коронавирусом в Бурятии
Как сообщает Минздрав Бурятии, из 45 новых зараженных трое приехали из регионов России, 19 - из очага РКБ им. Н.А. Семашко, двое – связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 22:47
Происшествия
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 20:04
Шоу-бизнес
Стали известны победители очередного сезона шоу «Танцы со звездами»
Накануне на телеканале «Россия 1» состоялся финал 11-го сезона красочного и популярного шоу «Танцы со звездами».
Радио Комсомольская правда 21:56
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова после подозрения на инсульт отказалась от алкоголя
Ранее стало известно о госпитализации знаменитости из-за ухудшения здоровья. Буланова попала в реанимацию в связи с подозрением на инсульт.
Дни24 вчера в 09:16
Политика
МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
Общество
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили ещё на неделю
Глава региона подчеркнул, что пока режим повышенной готовности продлён до 31 мая включительно, а о дальнейшем продлении станет известно позже.
Московский комсомолец Кузбасс 21:28
Происшествия
В Москве около мусорного бака нашли тело обнаженной кубинки
В районе Фили-Давыдково в Москве найден обнаженный труп 22-летней гражданки Кубы.
Известия 21:27
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49