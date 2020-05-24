Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
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с чего всё началось

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газетавчера в 23:00

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Аналитик объяснил, почему рубль перестал расти

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Аналитик раскрыл, каким будет курс рубля в начале лета

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Аналитик TeleTrade спрогнозировал курс валют на начало лета

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Аналитик TeleTrade рассказал, какими будет курс доллара в начале лета

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Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на июнь

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Озвучен прогноз по курсу рубля к доллару и евро в начале лета

RuNews24.ru10:31

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Российская газетавчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Lenta.ru вчера в 09:44
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Общество

Забайкалье заняло предпоследнюю строчку по рейтингу самоизоляции в ДФО

Заслушавший доклад губернатор Александр Осипов отметил, что из 11 регионов ДФО – Забайкальский край один из худших и занимает предпоследнюю строчку по уровню самоизоляции.
Zabnews.ru 23:29
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
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Происшествия

Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Вести.Ru 14:40
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Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
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Общество

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки

Твой Иркутск 21:55
13
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Культура

Сухарев: в новом «Бесогоне» Михалков положил на лопатки и Познера и Гусева

В своём очередном выпуске программы «Бесогон» Никита Михалков просто «умыл и положил на лопатки» и Познера и владельца «МК» Гусева, которые пытались его критиковать.
Недвижимость.RU 16:17
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Космос

NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России

22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск вчера в 14:03
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Происшествия

Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье

В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
Газета.Ru 21:41
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 23:07
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
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Спорт

Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута

Чемпионат 22 мая в 13:15
Гаджеты

В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч

Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
Общество

Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".
Российская газета 21:56
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Здоровье

Еще 45 человек заразились коронавирусом в Бурятии

Как сообщает Минздрав Бурятии, из 45 новых зараженных трое приехали из регионов России, 19 - из очага РКБ им. Н.А. Семашко, двое – связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 22:47
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Происшествия

В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»

В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 20:04
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Шоу-бизнес

Стали известны победители очередного сезона шоу «Танцы со звездами»

Накануне на телеканале «Россия 1» состоялся финал 11-го сезона красочного и популярного шоу «Танцы со звездами».
Радио Комсомольская правда 21:56
11
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова после подозрения на инсульт отказалась от алкоголя

Ранее стало известно о госпитализации знаменитости из-за ухудшения здоровья. Буланова попала в реанимацию в связи с подозрением на инсульт.
Дни24 вчера в 09:16
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Политика

МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва вчера в 17:38
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
9
Общество

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили ещё на неделю

Глава региона подчеркнул, что пока режим повышенной готовности продлён до 31 мая включительно, а о дальнейшем продлении станет известно позже.
Московский комсомолец Кузбасс 21:28
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Происшествия

В Москве около мусорного бака нашли тело обнаженной кубинки

В районе Фили-Давыдково в Москве найден обнаженный труп 22-летней гражданки Кубы.
Известия 21:27
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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