Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.Российская газетавчера в 23:00
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Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом
Sport24.ru вчера в 09:16
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Космос
Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
SM News вчера в 02:06
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Шоу-бизнес
71-летняя вдова Николая Караченцева прозябает в нищете
Актриса Людмила Поргина пожаловалась на безденежье. 71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете.
Экспресс газета 13:55
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ 00:59
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Плющенко с женой и сыном вспомнил 80-е
Известный российский фигурист, ныне тренер Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром станцевали под композицию You’re My Heart, You’re My Soul, которую исполняет группа Modern Talking.
ProstoProSport 13:29
Футбол
Министр спорта Италии назвал даты возобновления Серии А
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал примерные даты возобновления Серии А. – Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня, – приводит слова Спадафора «Football Italia».
Спорт день за днем 17:08
Происшествия
В Луговом КамАЗ столкнулся с мотоциклом
22 мая в 18 часов 50 минут 58-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при выезде с прилегающей территории дома №121 на улицу Дружбы в Луговом не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся в южном направлении и совершил с ним столкновение.
Сахалин.Инфо 20:19
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка
Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 04:29
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Коммерсантъ 04:57
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру
Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
Чемпионат 17:01
Армия и оружие
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
«Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор», - рассказал порталу один из сирийских военных, принимавших непосредственное участие в спецоперации.
Комсомольская правда 19:55
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Политика
США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета 18:14