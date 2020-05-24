Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.

с чего всё началось

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 257

Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 232

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3

Общество Кузбасс продлил режим повышенной готовности Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева. 26

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 538

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Шоу-бизнес 71-летняя вдова Николая Караченцева прозябает в нищете Актриса Людмила Поргина пожаловалась на безденежье. 71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете.

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке. 63

Шоу-бизнес Плющенко с женой и сыном вспомнил 80-е Известный российский фигурист, ныне тренер Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром станцевали под композицию You’re My Heart, You’re My Soul, которую исполняет группа Modern Talking. 4

Футбол Министр спорта Италии назвал даты возобновления Серии А Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал примерные даты возобновления Серии А. – Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня, – приводит слова Спадафора «Football Italia».

Происшествия В Луговом КамАЗ столкнулся с мотоциклом 22 мая в 18 часов 50 минут 58-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при выезде с прилегающей территории дома №121 на улицу Дружбы в Луговом не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся в южном направлении и совершил с ним столкновение.

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 545

Шоу-бизнес Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад. 7

Экономика России предсказали череду карантинов до конца этого года В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%. 1,4K

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 494

Футбол Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.

Армия и оружие Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка «Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор», - рассказал порталу один из сирийских военных, принимавших непосредственное участие в спецоперации.

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 3,7K