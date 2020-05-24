Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
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с чего всё началось

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

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