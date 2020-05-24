Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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На границе Дагестана и Калмыкии установили санитарный пост

В Черноземельском районе Калмыкии, который граничит с Дагестаном, недалеко от поселка Артезиан, соседи установили санитарный пост выездного и въездного контроля, на котором в круглосуточном режиме дежурят медицинские работники и представители дорожной полиции.
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
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Раскрыты характеристики и цена нового флагманского смартфона Realme

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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

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Футбол

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
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Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

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