Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Общество
В Японии с 25 мая отменят режим ЧС
В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
Происшествия
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе
Российская газета 13:50
Происшествия
Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Здоровье
Учёные объяснили разную смертность от коронавируса по миру
Как заявили специалисты, проанализировав данные, существует несколько причин разной смертности от коронавируса по миру.
Сайт интересных новостей 13:49
Шоу-бизнес
Мадонна в прозрачном нижнем белье раздвинула ноги, показав трусики
Звезда поп-сцены опубликовала снимок, на котором сидит на стуле в прозрачном бюстгальтере и чёрных трусиках.
Paparazzi.ru 11:40
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Происшествия
Мать в Екатеринбурге позволяла знакомым насиловать своих двоих детей
По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году.
News.ru 12:45
Общество
Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре
Областная газета 07:59
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса
США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Газета.Ru 11:13
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
Футбол
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»
Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
RT на русском 06:06
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская газета 05:49
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14