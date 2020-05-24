Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Аналитик объяснил, почему рубль перестал расти

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Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на июнь

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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Общество

В Японии с 25 мая отменят режим ЧС

В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
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Происшествия

В Москве задержаны участники перестрелки во дворе

Российская газета 13:50
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Происшествия

Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан

Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
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Здоровье

Учёные объяснили разную смертность от коронавируса по миру

Как заявили специалисты, проанализировав данные, существует несколько причин разной смертности от коронавируса по миру.
Сайт интересных новостей 13:49
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Шоу-бизнес

Мадонна в прозрачном нижнем белье раздвинула ноги, показав трусики

Звезда поп-сцены опубликовала снимок, на котором сидит на стуле в прозрачном бюстгальтере и чёрных трусиках.
Paparazzi.ru 11:40
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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Происшествия

Мать в Екатеринбурге позволяла знакомым насиловать своих двоих детей

По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году.
News.ru 12:45
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Общество

Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре

Областная газета 07:59
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Музыка

Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип

РИА Новости 22 мая в 21:36
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Политика

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса

США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Газета.Ru 11:13
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Происшествия

В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

РБК 10:22
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Общество

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
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Футбол

Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»

Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
RT на русском 06:06
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская газета 05:49
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
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