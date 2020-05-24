Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Аналитик назвал вероятный курс рубля к доллару и евро к лету

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Озвучен прогноз по курсу рубля к доллару и евро в начале лета

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Аналитик TeleTrade спрогнозировал курс валют на начало лета

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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:57, Ашберн
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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

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Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

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Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
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Футбол

Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году

RT на русском 04:20
Общество

В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус

Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
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Происшествия

Мать в Екатеринбурге отдавала 2 детей извращенцам на издевательство

В Екатеринбурге суд арестовал троих мужчин, неоднократно надругавшихся над детьми. Об этом сообщает СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 11:30
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Экономика

Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы

Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Происшествия

Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Здоровье

В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
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Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

РИА Новости вчера в 04:10
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

REGNUM 10:42
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Общество

В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ

ТК Звезда 07:17
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Футбол

Юран: «Химки» могут прекратить своё существование

Сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить своё существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».
RT на русском вчера в 14:47
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Здоровье

Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса

Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
Live24 06:30
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Общество

Акции протеста возобновились в Гонконге

На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.
Эхо Москвы 09:32
Общество

Прокуратура проверит жалобы медиков в «Крокус Экспо»

Подмосковная прокуратура начала проверку по жалобам сотрудников госпиталя в «Крокус Экспо».
BFM.ru 05:40
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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Политика

Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса

США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.
РБК 11:23
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