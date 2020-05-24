Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Футбол
Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
RT на русском 04:20
Общество
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Мать в Екатеринбурге отдавала 2 детей извращенцам на издевательство
В Екатеринбурге суд арестовал троих мужчин, неоднократно надругавшихся над детьми. Об этом сообщает СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 11:30
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Экономика
Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы
Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Происшествия
Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Здоровье
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Футбол
Юран: «Химки» могут прекратить своё существование
Сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить своё существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».
RT на русском вчера в 14:47
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Здоровье
Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса
Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
Live24 06:30
Общество
Акции протеста возобновились в Гонконге
На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.
Эхо Москвы 09:32
Общество
Прокуратура проверит жалобы медиков в «Крокус Экспо»
Подмосковная прокуратура начала проверку по жалобам сотрудников госпиталя в «Крокус Экспо».
BFM.ru 05:40
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Политика
Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса
США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.
РБК 11:23