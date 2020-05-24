Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Здоровье
Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»
Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса.
News.ru 07:15
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Общество
Где заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Авто
Ford Focus ST не получит системы полного привода
Автопроизводитель готовит гибридную модификацию для нового поколения Focus ST. В интервью изданию Car Advice глава подразделения Ford Performance Europe Штефан Муензингер сообщил о том, что Ford Focus ST новой генерации не получит полноприводной версии.
Тарантас Ньюс 06:59
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Общество
В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом
Москва, 22 мая 2020, 12:13 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в России у 8894 человек за сутки 21 мая.
REGNUM 22 мая в 05:13
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Футбол
Виталий Кафанов: У нас играет тот, кто лучше, старые заслуги не в счет
Старший тренер нашей команды Виталий Кафанов рассказал о секрете успеха «Ростова» в этом сезоне, графике команды после рестарта, перспективах Максима Рудакова и объяснил, почему вратарей называют странными.
ФК Ростов 04:47
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус
Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Волгоградская правда 07:26
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль 22 мая в 13:18
Финансы
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 22 мая в 07:24
Общество
На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса
Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Происшествия
В Калининграде в результате ДТП погибла 33-летняя мотоциклистка
Новый Калининград В субботу в Калининграде произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
Новый Калининград.Ru 07:19
Политика
США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО
Развитие сотрудничества между Россией и Индией в военно-технической сфере обеспокоило Вашингтон.
Shraibikus News вчера в 06:02
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды в летний период
Из-за изменения регионального климата в летний период может наблюдаться резкая смена погоды.
НТВ 05:44
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Армия и оружие
Сирийские террористы бросили России вызов в Сирии
Террористы анонсировали готовность выбить Россию из Сирии.
Avia.pro вчера в 23:32
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 22 мая в 12:31
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Политика
В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
РИА Новости 08:02