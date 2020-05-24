Финансы

Российская газетаРоссийская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Аналитик TeleTrade спрогнозировал курс валют на начало лета

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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

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Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
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Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
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Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Политика

МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Религия

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником разговения Ураза-байрам.
Коммерсантъ 04:28
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
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Футбол

Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 02:17
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Общество

NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе

Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса.
Ведомости 04:38
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Технологии

Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца

Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Общество

Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом

По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
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Общество

Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг

В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 22 мая в 07:16
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Здоровье

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
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