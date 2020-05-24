Финансы
Российская газетаС какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
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Путешествия
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником разговения Ураза-байрам.
Коммерсантъ 04:28
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Футбол
Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 02:17
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе
Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса.
Ведомости 04:38
Технологии
Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Общество
Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом
По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
Общество
Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг
В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 22 мая в 07:16
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06