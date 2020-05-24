Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

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