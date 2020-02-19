Экономика
ИзвестияС карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд
В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств. Такие данные содержатся в отчете ФинЦЕРТ Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).
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Футбол
«Ростов» с помощью Мамаева призвал болельщиков посетить игру с ЦСКА
«Ростов» в предверии матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА оригинальным способом призвал болельщиков посетить домашнюю встречу.
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
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«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Кино
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В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством
Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России
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Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Космос
SpaceX отправит космических туристов на орбиту в 2021 году
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Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
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Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone
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"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", - рассказали в Роструде.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Культура
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.