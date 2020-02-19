В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств. Такие данные содержатся в отчете ФинЦЕРТ Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).

С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд

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